كلوب يقحم ليفربول في سباق التعاقد مع مبابي

قدم النجم الفرنسي كلاين مبابي مستوى أكثر من رائع مع ناديه موناكو بالموسم المنتهي مما جعله هدف للكثير من الأندية الكبرى بالقارة العجوز هذا الصيف.

كانت الكثير من تقارير الصحف أكدت أن اللاعب هدف لنادي أرسنال وكذلك مانشستر سيتي، وفي أخر مستجدات ذلك السباق أكدت دايلي ميل أن ليفربول سيدخل في الصراع.

ذكرت الصحيفة الإنجليزية الشهيرة أن إدارة الريدز ستسعى للتعاقد مع الدولي الفرنسي برغبة المدرب يورجن كلوب وقد تكلف الصفقة النادي 100 مليون جنيه إستيرليني.

يذكر أن ليفربول قد يفقد خدمات نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو بالصيف الحالي وذلك بعد التقارير التي تربطه بالانتقال لنادي برشلونة الإسباني.

يسعى المدرب الألماني لتعزيز معظم صفوف الفريق من أجل العودة للمنافسة الموسم المقبل خاصة بعد إنهاء الدوري في المركز الرابع وحجز مقعد بدوري أبطال أوروبا.

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