كوتينيو يتحدث عن مفاوضات برشلونة المعقدة

تحدث اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادي ليفربول الإنكليزي عن مفاوضات برشلونة الإسباني ووصفها بالمعقدة على حد تعبيره.

وقال كوتينيو في تصريحات تنقلها صحيفة ديلي ميل البريطانية: لدي عقد مع فريقي ، وهو طويل الأجل وتركيزي بالكامل حول المستقبل ومع منتخب السامبا.

وكانت هناك عدة تقارير قد ربطت بين البرازيلي والانتقال إلى برشلونة بعد أن ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي مع الريدز.

كوتينيو كان قد جدد قبل أشهر مع فريقه الإنكليزي لذلك سيكون من الصعب له أن يرحل عن قلعة أنفيلد.