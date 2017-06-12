الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيالدوري الإنجليزيملاعب العالم
كوتينيو يتحدث عن مفاوضات برشلونة المعقدة

كوتينيو يتحدث عن مفاوضات برشلونة المعقدة

By admin
12 يونيو، 2017
1376
0
Share:
تحدث اللاعب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو صانع ألعاب نادي ليفربول الإنكليزي عن مفاوضات برشلونة الإسباني ووصفها بالمعقدة على حد تعبيره.
وقال كوتينيو في تصريحات تنقلها صحيفة ديلي ميل البريطانية: لدي عقد مع فريقي ، وهو طويل الأجل وتركيزي بالكامل حول المستقبل ومع منتخب السامبا.
وكانت هناك عدة تقارير قد ربطت بين البرازيلي والانتقال إلى برشلونة بعد أن ظهر بشكل مميز في الموسم الماضي مع الريدز.
كوتينيو كان قد جدد قبل أشهر مع فريقه الإنكليزي لذلك سيكون من الصعب له أن يرحل عن قلعة أنفيلد.
الموضوع السابق

وكيل فيراتي: عرض برشلونة هو المفضل

الموضوع التالي

هارت يريد إيجاد حل مع إدارة السيتي

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017