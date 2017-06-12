كوريا الجنوبية تتطلع لإستضافة مونديال 2030 مع كوريا الشمالية
أكد مون جاي رئيس جمهورية كوريا الجنوبية أنه يتطلع بالتعاون مع كوريا الشمالية لإستضافة بطولة كأس العالم عام 2030 .
وذكر موقع توتو ميركاتو الإيطالي أن رئيس كوريا الجنوبية أطلق هذه الفكرة اثناء إجتماعه مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة سيول الكورية الجنوبية .
ويذكر أن دولتي الأرجنتين والأوروغواي ستنافسان كوريا الجنوبية وجارتها كوريا الشمالية لإستضافة مونديال 2030
وتود الأوروغواي إستضافة مونديال 2030 للإحتفال بمرور قرن كامل على إنطلاق بطولة كأس العالم والتي انطلقت في عام 1930 بالأوروغواي .