كيميش: أفضل اللعب كحارس مرمى عن الجلوس مع البدلاء

شارك النجم الألماني كيميش في مباراة منتخب بلاده الودية أمام المنتخب الدنماركي والتي انتهت بنتيجة 1-1.

وتحدث نجم بايرن ميونيخ بعد المباراة عن اللعب في مركز مختلف قائلًا: “الأمر المهم هو المشاركة، لا يهم في أي مركز سألعب، عندما يكون لدي الخيار بين اللعب والجلوس على دكة البدلاء دائمًا ما أختار اللعب”.

وأضاف: “الأمر ليس بتلك السهولة في بايرن والمنتخب، دائمًا هناك العديد من الخيارات والنجوم، الشيء الأهم هو المشاركة سأكون سعيد إذا لعبت حتى في مركز حراسة المرمى، اللعب في أي مركز سيكون أفضل من دكة البدلاء”.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا لم يشارك كثيرًا في الموسم الماضي مع بايرن ميونيخ كان دائمًا ما يكون بديل في تشكيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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