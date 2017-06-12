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مصدر بسان جيرمان يصدم برشلونة بشأن فيراتي

مصدر بسان جيرمان يصدم برشلونة بشأن فيراتي

By admin
12 يونيو، 2017
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تحدثت صحيفة ماركا الإسبانية مع مصدر خاص داخل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حول صفقة الإيطالي ماركو فيراتي متوسط الفريق الاول إلى نادي برشلونة الإسباني.
وقالت صحيفة ماركا الإسبانية أن المصدر قد أبدى دهشته الكبيرة حول المعلومات التي تشير نحو رغبة فيراتي في الرحيل إلى برشلونة وأن المبلغ المعروض لهم ما بين 80 إلى 100 مليون يورو.
وقال المصدر: أنهم لم يعرضوا 80 او 100 مليون ، لأننا أبلغناهم برفض بيع اللاعب مطلقاً.
وكان فيراتي قد أرسل رغبة إلى ناديه الفرنسي وهي الرحيل عن صفوف النادي في الميركاتو الصيفي المقبل.
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