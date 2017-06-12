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ميلان يقترب من الإعلان عن صفقته الرابعة بالصيف

ميلان يقترب من الإعلان عن صفقته الرابعة بالصيف

By admin
12 يونيو، 2017
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يسعى نادي ميلان الإيطالي لدعم مختلف صفوف الفريق بالصيف الحالي من أجل العودة للمنافسة الموسم المقبل بعد إنهاء الدوري في مركز مؤهل للدوري الأوروبي الموسم القادم.

وكانت تقارير الصحف الإيطالية قد تحدثت بالأمس عن اقتراب النادي من حسم صفقته الرابعة هذا الصيف حيث يتعاقد مع المهاجم البرتغالي أندري سيلفا لاعب نادي بورتو.

وفي أحدث مستجدات تلك الصفقة ظهر اللاعب صباح اليوم في طريقه للقيام بالكشف الطبي لدى النادي الإيطالي وذلك من أجل الإعلان الرسمي عن انضمامه خلال ساعات.

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أكدت المصادر أن الصفقة قد كلفت العملاق الإيطالي 38 مليون يورو، وتعد الصفقة الرابعة للفريق هذا الصيف منذ قدوم الإدارة الصينية التي تسعى لعودة ميلان للمنافسة من جديد.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ21 عامًا قد خاض 44 مباراة مع ناديه البرتغالي بالموسم المنتهي ونجح في تسجيل 21 هدف بمختلف البطولات.

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