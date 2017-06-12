نانت يؤكد إهتمامه بالتعاقد مع كلاوديو رانييري

أكد نادي نانت الفرنسي أنه يهتم بالتعاقد مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق .

وأكد والديمار كيتا رئيس فريق نانت أن المدرب رانييري واحد من ضمن المرشحين لقيادة نانت في الفترة المقبلة بدلاً من البرتغالي سيرجيو كونسيساو .

ونقلت صحيفة A BOLA البرتغالية تصريحات رئيس نانت والذي قال : هناك 3 أو 4 اسماء مرشحة لتدريب نادي نانت من ضمنهم مدرب برتغالي ويتواجد كذلك رانييري كمرشح قوي .

يذكر أن رانييري حقق مع ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 .