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نانت يؤكد إهتمامه بالتعاقد مع كلاوديو رانييري

نانت يؤكد إهتمامه بالتعاقد مع كلاوديو رانييري

By admin
12 يونيو، 2017
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أكد نادي نانت الفرنسي أنه يهتم بالتعاقد مع المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي السابق .
وأكد والديمار كيتا رئيس فريق نانت أن المدرب رانييري واحد من ضمن المرشحين لقيادة نانت في الفترة المقبلة بدلاً من البرتغالي سيرجيو كونسيساو .
ونقلت صحيفة  A BOLA  البرتغالية تصريحات رئيس نانت والذي قال : هناك 3 أو 4 اسماء مرشحة لتدريب نادي نانت من ضمنهم مدرب برتغالي ويتواجد كذلك رانييري كمرشح قوي .
يذكر أن رانييري حقق مع ليستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي موسم 2015-2016 .
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