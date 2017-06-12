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نجم بورتو يتحدث عن حلم ارتداء قميص ميلان

نجم بورتو يتحدث عن حلم ارتداء قميص ميلان

By admin
12 يونيو، 2017
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أكد البرتغالي أندري سيلفا مهاجم نادي بورتو البرتغالي على سعادته البالغة، بعد اقتراب انضمامه بصورة رسمية لصفوف نادي ميلان الإيطالي.

ويخضع الدولي البرتغالي للكشف الطبي في ميلان اليوم، الاثنين، وتحدث لوسائل الإعلام خارج عيادة لا مادونينا، حيث اعترف أن لم يصدق عرض الروسونيري لضمه في بداية الأمر.

وقال سيلفا في تصريحات نقلها موقع “ميلان نيوز”: “لقد كانت مفاجأة سارة، وأنا متفاجيء لحصولي على هذه الفرصة”.

وأضاف: “سعيد لتواجدي في ميلان، أعرف جيدًا تاريخ وعظمة هذا النادي”.

وتابع: “يتحدثون عن أنني خليفة كريستيانو رونالدو، لكنني هاديء حيث لدى الكثير من العمل قبل أن يعبر أحدهم عن أفكارهم”.

وأكمل: “لقد حلمت أن أكون في ميلان، ومثلما قلت سابقًا الجميع يعرف عظمة الروسونيري، والأبطال الرائعين الذين لعبوا هنا”.

واختتم سيلفا تصريحاته قائلًا: “سأعطي أفضل ما لدى لألوان هذا النادي ولتحقيق الفوز بهذا القميص العظيم”.

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