نجم ريال مدريد القادم يشارك كأساسي لأول مرة

شهد يوم الأحد مشاركة النجم الشاب فينيسيوس جونيور لأول مرة كأساسي على مستوى الكبار مع فريق فلامنجو البرازيلي وذلك في المباراة ضد أفاي.

وكان المهاجم صاحب الـ16 عاما قد لفت الأنظار وتصدر العناوين مؤخرا بعد أن وقع على عقد مبدئي للانضمام لنادي ريال مدريد الاسباني مقابل 38 مليون جنيه سترليني.

وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، هذا في الوقت الذي يعاني فيه فلامنجو حاليا من وضع صعب، حيث يحتل المركز 14 في جدول ترتيب الدوري، لكن من ناحية أخرى فإن تواجد فينيسيوس في التشكيلة الأساسية، يعكس مدى ثقة المدرب زي ريكاردو في اللاعب الشاب.

وسيصبح فينيسيوس رسميا لاعبا لريال مدريد ابتداء من شهر يوليو 2018، ولكن من المتوقع أن يبقى في فلامنجو لعام اضافي قبل أن ينتقل إلى العاصمة الإسبانية.

وكان فينيسيوس أفضل لاعب في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 17 سنة في وقت سابق من هذا العام بعد أن سجل سبعة أهداف ليساعد منتخب البرازيل على التتويج باللقب 12 في تاريخه.