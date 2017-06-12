نجوم منتخب إسبانيا: الأهم مواجهة إيطاليا

قال سرجيو راموس مدافع منتخب إسبانيا، عقب الفوز الذي تحقق خارج الديار أمام مقدونيا بهدف مقابل اثنين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، إنهم كانوا يدركون أن “المباراة ستكون صعبة”.

وأوضح قائد ريال مدريد – في تصريح لتليفزيون إسبانيا عقب المباراة – “هدفنا كان حصد النقاط الثلاث. كنا ندرك أن المباراة ستكون صعبة”، وأضاف “الآن نحن بصدد مباراة أخرى صعبة أمام إيطاليا على ملعبنا، وعلينا الاستعداد جيدا للوصول في أفضل حالة لموعد المباراة”.

من جهته، قال لاعب وسط المنتخب الإسباني إيسكو ألاركون، إنه سعيد بالفوز على مقدونيا اليوم بنتيجة (1-2) في المباراة التي لعب فيها أساسيا.

وصرح إيسكو “أنهيت الموسم بصورة جيدة. الثقة تلعب دورا هاما بالنسبة لأي لاعب وأنا وصلت بشكل جيد للغاية”، مؤكداً “أفضل شيء هو تحقيق ثلاث نقاط أمام خصم معقد صعب علينا الأمور خاصة في المنعطف الأخير من المباراة”.

وشكر إيسكو مدرب الفريق جولين لوبيتيجي على “الثقة” التي أودعها فيه مشيرا إلى أن “أي لاعب استدعي للمنتخب قادر على اللعب أساسيا، لكن أهم شيء هو الفوز الذي حققه الفريق”.

وأعرب اللاعب عن تفاؤله بخصوص مواجهة إيطاليا في الثاني من سبتمبر المقبل على ملعب “سانتياجو برنابيو” على صدارة المجموعة، مشدداً أن “مواجهة إيطاليا هي الأهم. نلعب على أرضنا في سانتياجو برنابيو. أتمنى أن يكون بمثابة حصن. الأمور تعتمد علينا من أجل تحقيق الصدارة وهذا هو أفضل شيء”.

واستطاع بطل العالم في 2010 بجنوب إفريقيا أن يواصل صدارته للمجموعة السابعة بعدما رفع رصيده لـ16 نقطة وهو نفس رصيد إيطاليا التي أمطرت شباك ليشتنشتاين بخماسية نظيفة.

وستشهد الجولة المقبلة التي تنطلق في 2 سبتمبر المقبل قمة مواجهات المجموعة بين “الماتادور” و”الآتزوري” على ملعب “سانتياجو برنابيو” والتي ستكون حاسمة بنسبة كبيرة في تحديد الطرف المتأهل مباشرة عن المجموعة للمونديال الروسي.