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هارت يريد إيجاد حل مع إدارة السيتي

هارت يريد إيجاد حل مع إدارة السيتي

By admin
12 يونيو، 2017
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أعرب حارس مرمى مانشستر سيتي جو هارت عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق في الفترة القادمة وإيجاد حلًا من أجل هذه الخطوة.
ونشرت صحيفة سبورت تصريحات هارت التي أكد من خلالها على إنه يريد الرحيل عن صفوف الفريق الفترة القادمة من خلال إيجاد حل مع قادة السيتي .
وأكد هارت في تصريحاته إنه لا يعتزم الدخول في صدام مع إدارة الفريق مشيرًا إلى الاحترام المتبادل بينهم ، ولكنه يريد العثور معهم على حل لمعضلة مستقبله في ظل عدم إعتماد المدير الفني بيب غوارديولا عليه.
وتابع هارت إنه يريد مواصلة اللعب على أعلى المستويات ، حيث يريد العودة للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز .
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