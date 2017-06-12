وكيل فيراتي: عرض برشلونة هو المفضل

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو الشهير بمتابعة الصفقات بين الاندية أن هناك طلب قبل ماركو فيراتي ووكيل بتفضيل عرض نادي برشلونة الإسباني عن بقية العروض المقدمة لضم اللاعب.

وقالت الصحفي أن الاجتماع قد انتهى ولكن ضد رغبة النادي الفرنسي باريس سان جيرمان والذي يتمنى مقابلة اللاعب نفسه خلال الأيام المقبلة.

ويأمل النادي الباريسي أن يقنع فيراتي بالاستمرار داخل الفريق في الموسم القادم في ظل الرغبة لدى وصيف الدوري الفرنسي بتعويض اخفاقات الموسم الماضي.

فيراتي لديه عرض من قبل برشلونة بمقابل مادي قدره 100 مليون يورو وهناك عروض أخرى من طرف تشيلسي الإنكليزي ويوفنتوس الإيطالي.