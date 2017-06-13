إبراهيموفيتش مرتبط بالعودة لعملاق إيطاليا

أشارت تقارير صحفية إيطالية ان النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ارتبط بالعودة إلى آي سي ميلان بعد انتهاء عقده ومسيرته مع مانشستر يونايتد الانجليزي هذا الصيف.

وتعرض إبراهيموفيتش لاصابة خطيرة في الركبة رفقة اليونايتد ، لكنه سجل 28 هدفا في 46 مباراة للشياطين الاحمر هذا الموسم.

وقد غادر إبرا البالغ من العمر 35 عاما الروسونيري للإنضمام لباريس سان جيرمان في صيف عام 2012، ولكنه لم يكن يريد ترك سان سيرو، وكان مرتبطا بالعودة للميلان تقريبا منذ ذلك الحين.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن إبراهيموفيتش يمكن أن يكون خيارا لديافولو هذا الصيف، نظرا لأنه سيكون متاحاً في صفقة إنتقال حر ومجاناً.

وكان وكيل إبرا، مينو رايولا، واضحا أن إبرا سيبقى في أوروبا، بدلا من الانتقال إلى الدوري الامريكي أو الدوري الصيني.