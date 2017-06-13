إشبيلية يتجه لتنفيذ بند خيار الشراء للتعاقد مع يوفيتيتش

يدرس نادي إشبيلية الإسباني التعاقد مع ستيفان يوفيتيتش مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي بعد نهاية إعارته مع الفريق الأندلسي عقب نهاية الموسم.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن إشبيلية يتطلع للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي بعد نهاية إعارته مع الفريق، والاتجاه نحو تنفيذ بند خيار الشراء مع ناديه الأصلي إنتر ميلان.

واشارت الصحيفة إلي أن إشبيلية يدرس دفع 14 مليون قبل 30 جوان المقبل للتعاقد مع اللاعب وتنفيذ خيار الشراء بشكل رسمي مع إنتر ميلان وذلك بعد فترة رائعة للاعب مع الفريق خلال الموسم الماضي.