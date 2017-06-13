إيسكو يزف خبرا سعيدا لجماهير ريال مدريد

اكد صانع الألعاب ايسكو أنه “سعيدا جدا” فى ريال مدريد، وأشار الى على انه على وشك توقيع عقد جديد مع العملاق الاسباني.

وحاول الشاب البالغ من العمر 25 عاما وضع نهاية للمضاربة المتزايدة حول مستقبله في وقت سابق من هذا الشهر من خلال التأكيد على أنه يعتزم البقاء في ملعب سانتياجو برنابيو بعد نهاية فترة انتقالات هذا الصيف.

وتم استخدام إيسكو بدلا من المصاب جاريث بيل في انتصار نهائي دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس بداية الشهر الجاري، بعد أن لعب أيضا دورا كبيرا في تتويج الفريق الملكي بالدوري الاسباني.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية : “لقد سبق أن قلت إننا قريبون من تجديد العقد، أنا سعيد جدا في مدريد، وأتمنى أن أكون هناك لسنوات عديدة، والآن حان الوقت للراحة لأن الموسم كان طويلا جدا”.

وأضاف : “لقد انهيت الموسم بشكل جيد جدا، والثقة هي المفتاح لأي شخص، قد يكون أفضل موسم لي، لأن ريال مدريد صنع التاريخ، وعندما يحقق الفريق نتائج جيدة، فإن هذا يعزز ايضا ثقة اللاعب”.

ولعب ايسكو 90 دقيقة كاملة في فوز اسبانيا 2-1 على مقدونيا مساء يوم الاحد والتي كانت مباراته الـ 46 والاخيرة هذا الموسم.