برشلونة لن يقدم 100 مليون لفيراتي

يسعى نادي برشلونة الإسباني للتعاقد مع لاعب الوسط الإيطالي المتألق ماركو فيراتي الذي يقترب من الرحيل عن ناديه باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وبالرغم من التقارير الكثيرة حول اقتراب اللاعب من العملاق الكتالوني وتقديم الفريق عرض بـ100 مليون يورو من أجله، كشفت مصادر “جول” عن الحقيقة وراء ذلك.

لم يقدم النادي الكتالوني ذلك العرض من أجل اللاعب بعد وأكدت المصادر المقربة من الفريق أن هذا لن يحدث وما ورد في الصحف ليس إلا شائعات.

تهتم إدارة البلوجرانا باللاعب كثيرًا ولكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي حتى الآن ولن يحدث ذلك قبل مطلع الشهر المقبل، ومن المؤكد أن يكون العرض المقدم مقابل 60 أو 70 مليون يورو.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ24 عامًا مطلوب بشدة في العديد من الأندية هذا الصيف أبرزها بايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس الإيطالي.

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