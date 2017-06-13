برشلونة يتفوق على مان يونايتد في سباق ريناتو سانشيز

يقترب النجم البرتغالي الشاب ريناتو سانشيز من الرحيل عن ناديه الألماني بايرن ميونيخ هذا الصيف وذلك بعد قضاء موسم صعب مع العملاق البافاري لم يشارك به كثيرًا.

وفي تقارير الصحف الأخيرة أكدت أن اللاعب يتمنى اللعب للعملاق الكتالوني برشلونة في المستقبل وربما يتحرك الفريق لضمه بالصيف الحالي من أجل دعم خط الوسط.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “دايلي ميل” الإنجليزية الشهيرة فإن نادي مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع اللاعب أيضًا وذلك برغبة المدرب جوزيه مورينيو ولكن أكدت الصحف أن النادي الكتالوني أقرب في ذلك بسبب رغبة اللاعب.

يذكر أن لاعب بنفيكا السابق قد تألق مع منتخب بلاده بالصيف الماضي وفاز ببطولة يورو 2016 ثم انضم للعملاق البافاري ولكن يبدو أنه لم يُقنع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

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