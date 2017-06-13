بريزو: لدي أفكار مختلفة عن سامباولي

تحدث المدرب الأرجنتيني إدورادو بريزو المدير الفني الجديد لفريق إشبيلية الإسباني خلال تقديمه لوسائل الإعلام اليوم، بعد تعيينه مدرباً للفريق.

وكان النادي الأندلسي قد أعلن توصله لإتفاق مع المدرب البالغ من العمر 47 عامًا لتولي قيادة الفريق لمدة موسيمين، خلفاً لمواطنه خورخي سامباولي الذي رحل لتدريب منتخب الأرجنتين.

وقال بريزو حسب ما نشرت صحيفة آس: لدينا تحدي كبير هنا فى إشبيلية، وهو الحفاظ على تحقيق الإنتصارات وهذا الأمر لن يكون سهلا، أفكاري مختلفة عن سامباولي، أحب اللعب بطريقة هجومية، وإسترداد الكرة بشكل سريع.

وأضاف: لم أتردد قبل الموافقة على المجيء لهنا، إشبيلية فريق كبير، ولديه تحديات كثيرة، ونحن سوف نعمل تحقيق الفوز فى كل المباريات.