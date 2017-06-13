تشيلسي يجد بديل ناري لهازارد في حال انتقل للريال
يجهز نادي تشيلسي الإنجليزي عرض بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الإيطالي لورينزو إنسيني جناح فريق نابولي في حال رحل البلجيكي إدين هازارد لنادي ريال مدريد .
وقيل أن الريال سيسعى للتعاقد مع هازارد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية خاصة أن زين الدين زيدان مدرب الريال أبدى إعجابه بقدرات النجم البلجيكي .
وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي يفكر في التعاقد مع لورينزو إنسيني كبديل قوي في حال انتقل هازارد الى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي .
ويريد تشيلسي إعطاء راتب اسبوعي كبير لإنسيني في حال انتقل للبلوز قدره 200 الف جنيه إسترليني اسبوعياً .
سجل إنسيني مع نابولي في الموسم المنصرم 20 هدف وصنع 12 تمريرة حاسمة .