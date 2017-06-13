الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإنجليزيالدوري الإيطاليملاعب العالم
تشيلسي يجد بديل ناري لهازارد في حال انتقل للريال

تشيلسي يجد بديل ناري لهازارد في حال انتقل للريال

By admin
13 يونيو، 2017
1465
0
Share:
يجهز نادي تشيلسي الإنجليزي عرض بقيمة 45 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الإيطالي لورينزو إنسيني جناح فريق نابولي في حال رحل البلجيكي إدين هازارد لنادي ريال مدريد .
وقيل أن الريال سيسعى للتعاقد مع هازارد في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية خاصة أن زين الدين زيدان مدرب الريال أبدى إعجابه بقدرات النجم البلجيكي .
وقالت صحيفة ذا صن الإنجليزية أن أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي يفكر في التعاقد مع لورينزو إنسيني كبديل قوي في حال انتقل هازارد الى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي .
ويريد تشيلسي إعطاء راتب اسبوعي كبير لإنسيني في حال انتقل للبلوز قدره 200 الف جنيه إسترليني اسبوعياً .
سجل إنسيني مع نابولي في الموسم المنصرم 20 هدف وصنع 12 تمريرة حاسمة .
الموضوع السابق

يوفنتوس ينافس آرسنال وليفربول فى صفقة نجم ...

الموضوع التالي

يوفنتوس يقترب من ضم جناح البايرن

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017