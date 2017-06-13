تقارير..رونالدو متهم بالاحتيال الضريبي

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الإسباني سيواجه اتهامات من المدعى العام الإسباني تتعلق بالتهرب من دفع 14.7 مليون يورو للضرائب.

وأعلن مكتب المدعى العام أنه سيظل يحقق حتى نهاية جوان الجاري لتحديد ما إذا كان سيوجه تهمًا رسمية بحق البرتغالي الدولي، بالنظر إلى نتائج التحقيقات من مسؤولي الضرائب.

وتتعلق المخالفات المزعومة على الرغم من قيام المسؤولين بعمل بعض التعديلات في البنية الضريبية في 2014، حيث قام رونالدو بدفع سبعة ملايين يورو إضافية للضرائب.

وأشارت التقارير إلى أن رونالدو مذنب وقد يواجه السجن لمدة 15 شهرًا، لكن لن يكون عليها قضائها، حيث أنها أقل بستة أشهر من العقوبة التي وقعت على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب مشاكل ضريبية.