تورينو يرفض التفريط في نجمه لباريس سان جيرمان

رفض نادي تورينو الإيطالي عرضًا رسميًا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع مهاجمه الشاب أندريا بيلوتي.

ويوجد شرط جزائي في عقد الدولي الإيطالي بقيمة 100 مليون يورو، لكنه متاح فقط للأندية غير الإيطالية، وأوضحت إدارة تورينو أنها لن ترضخ لبيع نجمها بأقل من هذه القيمة.

ووفقًا لصحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، فإن باريس سان جيرمان قدم عرضًا بقيمة 60 مليون يورو، وأكدوا على أنهم غير مستعدين للتفاوض ودفع قيمة أكبر.

ورفضت إدارة تورينو العرض بشكل فوري، وأكدت على أن بيلوتي ليس للبيع بأقل من 100 مليون يورو.