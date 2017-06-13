خاميس رودريغيز يهدد مستقبل روني مع مانشستر يونايتد

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف للتعاقد مع النجم الكولومبي خاميس رودريغيز الذي أكد أنه يرغب في الرحيل عن فريقه ريال مدريد الإسباني.

ويأتي ذلك بعد قضاء موسم صعب تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان والذي لم يعتمد عليه كثيرًا في تشكيل الفريق الأساسي طوال الموسم.

وفي أخر المستجدات حول المفاوضات بتلك الصفقة أكدت الصحف الإنجليزية أن اللاعب يوافق على الانتقال للريد ديفلز هذا الصيف ويبدو أنه توصل لاتفاق مع الفريق في انتظار الحسم.

ولكن على جانب آخر ذكرت الصحف أن اللاعب قد يتسبب في رحيل القائد واين روني، وقد يكون خاميس هو صاحب القميص رقم 10 بالنادي الإنجليزي الموسم المقبل.

من المتوقع أن يكون ذلك برغبة شركة “أديداس” الرياضية والتي ترعى النادي الإنجليزي واللاعب مؤخرًا.

يذكر أن هناك بعض الأندية المهتمة بالتعاقد مع الدولي الكولومبي أيضًا هذا الصيف وأبرزها يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي.

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