رامسي : لاعبو آرسنال سعداء ببقاء فينغر

اعترف الويلزي أرون رامسي لاعب وسط آرسنال الإنجليزي أن كثرة الحديث في الوقت الماضي عن مصير المدرب أرسن فينغر مع الجانرز سبب تذبذب في الأداء لزملائه في الفريق .

وكان آرسنال توصل لإتفاق مع فينغر لتمديد العقد لمدة موسمين حتى نهاية موسم 2018-2019 .

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات رامسي والذي قال : اذا كثرت الأقاويل يكون من الصعب العمل ، وانت كلاعب لاتحاول أن تفكر في أي أمر يخرجك عن تركيزك وتضعه وراء ظهرك .

واضاف رامسي : لاعبو آرسنال بأنه أخيراً تحدد مصير المدرب فينغر وأنه سيبقى معنا ، نحن جميعاً سعداء للغاية .

وتابع نجم الآرسنال : أتمنى أن نبدأ التحضير للموسم الجديد بشكل جيد وقوي ليس فقط من أجلنا ولكن من أجله ايضاً .