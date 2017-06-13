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رامسي : لاعبو آرسنال سعداء ببقاء فينغر

رامسي : لاعبو آرسنال سعداء ببقاء فينغر

By admin
13 يونيو، 2017
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اعترف الويلزي أرون رامسي لاعب وسط آرسنال الإنجليزي أن كثرة الحديث في الوقت الماضي عن مصير المدرب أرسن فينغر مع الجانرز سبب تذبذب في الأداء لزملائه في الفريق .
وكان آرسنال توصل لإتفاق مع فينغر لتمديد العقد لمدة موسمين حتى نهاية موسم 2018-2019 .
ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات رامسي والذي قال : اذا كثرت الأقاويل يكون من الصعب العمل ، وانت كلاعب لاتحاول أن تفكر في أي أمر يخرجك عن تركيزك وتضعه وراء ظهرك .
واضاف رامسي : لاعبو آرسنال بأنه أخيراً تحدد مصير المدرب فينغر وأنه سيبقى معنا ، نحن جميعاً سعداء للغاية .
وتابع نجم الآرسنال : أتمنى أن نبدأ التحضير للموسم الجديد بشكل جيد وقوي ليس فقط من أجلنا ولكن من أجله ايضاً .
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