رسميا.. اشبيلية يعلن عن مدربه الجديد خلفا لسامباولي

أعلن نادي اشبيليه الإسباني اليوم عن التعاقد مع الأرجنتيني إدواردو بيريزو مدربًا جديدًا للفريق خلفًا لمواطنه سامباولي.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي أقيم اليوم، والذي أعلن اشبيليه خلاله عن التعاقد مع بيريزو بداية من الموسم الجديد وحتى 30 من يونيو من عام 2019.

وتم توقيع العقود ظهر اليوم في ملعب رامون سانشيز الخاص بنادي اشبيليه من خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بحضور بيريزو ورئيس النادي.

يذكر أن بيريزو كان يتولى تدريب نادي سيلتا فيجو لمدة ثلاثة سنوات من صيف 2017 وحتى نهاية الموسم الماضي، وخاض معهم 148 مباراة.

وتمكن بيريزو من قيادة سيلتا فيجو في الموسم المنتهي لنصف نهائي الدوري الأوروبي وخرج على يد مانشستر يونايتد بفارق هدف.