رسميا..غريزمان يجدد تعاقده مع أتليتكو مدريد

توصل النجم الفرنسي أنطوان غريزمان مهاجم نادي أتليتكو مدريد الإسباني لاتفاق مع إدارة ناديه لتجديد تعاقده حتى جوان 2022.

وينتهى العقد الحالي لغريزمان في جوان 2021، لكن رئيس النادي إنريكي سيريزو أكد أن الإدارة نجحت في تجديد التعاقد لموسم جديد، مع الإبقاء على الشرط الجزائي المقدر بمائة مليون يورو.

وقال سيريزو في تصحريات لمحطة “كادينا سير” الإذاعية الإسبانية: “نعم، جددنا تعاقد غريزمان لعام إضافي، والشرط الجزائي سيبقي كما هو”.

وأضاف: “موضوع المال يعد مسألة خاصة، لقد حافظنا على سرية الاتفاق فيما يخص المال”.

وارتبط غريزمان خلال الأسابيع الماضية بالانتقال لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك قبل تأييد محكمة التحكيم الرياضي لعقوبة منع الروخي بلانكوس من إبرام التعاقدات لفترتي انتقال.