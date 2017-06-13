ريال مدريد يسعى خلف مبابي ولا يريده الموسم المقبل

يعد النجم الفرنسي الشاب كلاين مبابي أحد أهم النجوم بالقارة العجوز حاليًا وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه بالموسم المنتهي مع ناديه موناكو مما جعله هدف للكثير من الأندية في الميركاتو.

ومن بين تلك الأندية يأتي ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنجليزي وأيضًا مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا.

وحول رغبة النادي الملكي في ضم اللاعب هذا الصيف أكدت صحيفة “آس” المقربة من الفريق أن ريال مدريد يسعى لضمه ولكن سيجعله يبقى مع موناكو الموسم المقبل على سبيل الإعارة.

وأكدت التقارير أن المنافس الأول على ضم النجم الفرنسي الشاب هو نادي باريس سان جيرمان الذي يسعى لتدعيم صفوفه من أجل العودة للمنافسة الموسم المقبل بعد خسارة الدوري والخروج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن صاحب الـ18 عامًا مطلوب بشدة أيضًا من المدرب أرسين فينغر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي وكانت الصحف قد تحدثت عن استعداد الفريق اللندني لدفع مبلغ كبير من أجله.