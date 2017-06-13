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“فاشل” برشلونة يقترب من الدوري التركي

“فاشل” برشلونة يقترب من الدوري التركي

By admin
13 يونيو، 2017
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كشفت تقارير صحفية عن أن جيريمي ماثيو مدافع فريق برشلونة الاسباني في طريقه للانتقال للدوري التركي هذا الصيف.

وفشل اللاعب في تقديم أداء جيد الموسم الماضي، وظهر بشكل كارثي خاصة في المواجهتين ضد يوفنتوس ومالاجا، وهو ما جعله خارج حسابات المدرب الجديد للبلوجرانا ارنستو فالفيردي.

ووفقا لتقارير كتالونية فإن الفرنسي قريب جدا من الانضمام لبنادي فنربخشة التركي، على الرغم من أنه ايضا محل اهتمام اندية أولمبياكوس اليوناني، سبورتنج لشبونة البرتغالي ومارسيليا الفرنسي.

ويتبقى عام في عقد ماثيو الحالي مع برشلونة، والذي انضم له قادما من فالنسيا علام 2014، لكن رغم ذلك من المتوقع أن يستغنى النادي الكتالوني عن خدماته هذا الصيف.

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