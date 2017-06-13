فان دير فارت: امتلك مهارات أفضل من رونالدو

يقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مستوى أكثر من رائع مع ناديه الإسباني ريال مدريد وقد تألق بالموسم المنتهي وقاد النادي الملكي في الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

كانت الكثير من الصحف تتحدث مؤخرًا عن اقتراب الدون البرتغالي من الفوز بالكرة الذهبية لعام 2017 وذلك لتكون الخامسة في تاريخه.

وفي تصريحات النجم الهولندي رافائيل فان دير فارت لاعب الميرنجي السابق قال: “رونالدو لاعب استثنائي، في التدريبات هو أكثر من رائع ورياضي مذهل”.

وأضاف: “أعتقد أنني أمتلك مهارات أكثر منه، البعض سيعتقد أن ذلك مبالغة ولكن لا هذا صحيح، ولكن رونالدو يتمتع بلياقة خرافية وقوة بدنية رائعة”.

يذكر أن الدولي الهولندي لعب للنادي الملكي موسمين من 2008 حتى 2010 ثم رحل إلى توتنام الإنجليزي، خاض مع الميرنجي 73 مباراة بمختلف بالبطولات سجل بهم 12 هدف.

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