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كوتينيو : لا أفكر في الانتقال لبرشلونة

كوتينيو : لا أفكر في الانتقال لبرشلونة

By admin
13 يونيو، 2017
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قلل نجم ليفربول فيليب كوتينيو، الذى يشارك حاليا مع المنتخب الوطنى البرازيلى فى ملبورن، من التقارير التي ربطته مؤخرا بالانتقال الى نادي برشلونة الاسباني.

وكانت تقارير قد قالت أن كوتينيو هو أحد أهم أهداف برشلونة هذا الصيف، ولكن اللاعب نفسه المح الى أن مثل هذه الخطوة ستكون صعبة في الوقت الراهن.

وقال في مؤتمر صحافي : “ان الحديث عن برشلونة معقد، لدي عقد طويل مع ليفربول، وجددت مؤخرا، ان تركيزى الان على فريقي الحالى، والمنتخب الوطنى البرازيلي”،

ولعب كوتينيو 90 دقيقة في الخسارة الودية مؤخرا أمام الغريم الأرجنتين في ملبورن، بينما سيتواجه السامبا مع أستراليا اليوم الثلاثاء.

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