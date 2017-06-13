كونتي يقرر عدم التخلي عن نجم وسط تشيلسي

يبدو أن مستقبل النجم الإسباني سيسك فابريجاس مع تشيلسي سيمتد لموسم آخر على الأقل، بعدما قرر الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق عدم التخلي عن خدماته.

ووفقًا لصحيفة “دايلي ستار” الإنجليزية فإن تشيلسي كان يبحث احتمالية بيع فابريغاس خلال الصيف الحالي لأحد الأندية المهتمة بضمه، وأبرزها ميلان الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستوى المميز الذي قدمه الدولي الإسباني في ختام الموسم أقنع كونتي بقدراته، وما يمكن أن يقدمه للفريق في المستقبل.

ويتبقى لفابريجاس عامين في عقده مع البلوز، ويبدو أن كونتي سعيد ببقاء اللاعب، على الرغم من أن وصول عرض ضخم قد يغير تفكيره في الأمر.

ويأتي دخول تشيلسي الموسم المقبل للعب على جبتهي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، ليزيد من فرص بقاء فابريغاس لإعطاء عمق مطلوب في تشكيلة كونتي.