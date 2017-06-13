مورينيو يضحي بفابينهو من أجل لاعبه القديم

يسعى مانشستر يونايتد لتدعيم خط وسطه في الموسم الجديد بضم الصربي نيمانيا ماتيتش لاعب تشيلسي، بعد اقتراب النادي من حسم صفقة باكايوكو، حسب ما أكدت مصادر غول.

قلل مورينيو من اهتمامه بفابينهو متوسط ميدان موناكو الفرنسي من أجل التعاقد مع لاعبه السابق نيمانيا ماتيتش، والذي يرى أنه سيكمل ثلاثية قوية مع هيريرا وبوغبا.

لا يبدو تشيلسي مستعداً لبيع ماتيتش لمانشستر يونايتد، خصوصاً ان اللاعب اشترى منزلاً جديداً في لندن، ولكن وصول باكايوكو لستامفورد بريدج قد يغير الأمور.

كان مورينيو قد أعاد ماتيتش لتشيلسي في عام 2014 مقابل 20 مليون باوند قادماً من بنفيكا، سينتهي تعاقده مع تشيلسي بنهاية الموسم القادم.

تشير مصادر غول أيضاً لابتعاد يوفنتوس عن ماتيتش في ظل رؤية النادي في سهولة التعاقد مع ستيفن نزونزي لاعب إشبيلية.

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