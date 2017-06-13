ميلان يفكر في التعاقد مع حارس نابولي

أكدت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان وضع الحارس الإسباني بيبي رينا لاعب نابولي كخطة بديلة للتعاقد معه في حالة رفض جيانلويجي دوناروما تجديد تعاقده مع الروسونيري.

وينتهى تعاقد دوناروما مع ميلان بنهاية الموسم المقبل، وتلقى عرضًا للتجديد لمدة خمس مواسم مقابل خمسة ملايين يورو في الموسم.

ومن المتوقع أن يعلن الحارس الدولي الإيطالي عن موقفه النهائي من عرض ميلان الأخير قبل الانطلاق مع منتخب إيطاليا للشباب تحت 21 لخوض بطولة أمم أوروبا.

وهناك حالة من التفاؤل في أوساط الإدارة الميلانية بموافقة دوناروما على عرض التجديد، لكن هناك حالة آخرى من القلق بسبب رغبات وكيله مينو رايولا في إقحام شروط جزائية متعددة في العقد.

ووفقًا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، فإن إدارة ميلان تفكر في عدد من البدائل في حالة رفض دوناروما للتجديد، ووضعت الحارس الإسباني المخضرم بيبي رينا على رأس قائمة البدائل.