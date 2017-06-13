وكيل فيراتي: الأندية الإيطالية لا يمكنها التعاقد معه

أكد وكيل النجم الإيطالي ماركو فيراتي لاعب خط وسط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن الأندية الإيطالية لا يمكنها تحمل تكاليف التعاقد مع موكله.

ويفكر الدولي الإيطالي في الرحيل عن العملاق الباريسي بعد خمس مواسم قضاها في صفوف الفريق، ليجذب ذلك اهتمام أندية يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.

كما أن نادي برشلونة الإسباني أبدى استعداده لدفع 100 مليون يورو للتعاقد مع فيراتي، حيث جعله على رأس قائمة اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إلا أن دوناتو دي كامبلي وكيل أعمال فيراتي تحدث لشبكة “سكاي إيطاليا” ليقلل من قيمة هذه الأخبار.

وقال دي كامبلي في تصريحاته: “الأمر صعب للغاية، أعتقد أنها صفقة لا يمكن للأندية الإيطالية إتمامها”.

وأضاف: “مغادرة باريس أمر معقد، لكننا عبرنا عن أفكارنا لإدارة النادي، لا نتحدث عن برشلونة أو أي نادي آخر إنما بخصوص المشروع”.

وأكمل: “أعتقد أنني أمثل بطلًا، وبالتأكيد لدى العديد من الأسئلة لأنه لتكون بطلًا عليك الفوز بالألقاب”.

واختتم دي كامبلي تصريحاته قائلًا: “إذا لم يرغب باريس سان جيرمان في بيعه على الرغم من العروض الكثيرة المقدمة له من كل أوروبا، فإننا سنكون حينها مضطرين لاختبار الوضع مع أندية إيطاليا”.