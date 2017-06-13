ويست هام يحدد شرطه للتعاقد مع جو هارت

يسعى نادي ويست هام يونايتد الإنجليزي في الفترة الحالية للتعاقد مع الحارس الإنجليزي جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي .

وكان هارت لعب في الموسم المنصرم مع نادي تورينو الإيطالي على سبيل الإعارة وبات قريب من ترك مان سيتي في الفترة الحالية .

وقالت صحيفة الميرور الإنجليزية أن ويست هام يريد دفع راتب اسبوعي لهارت قدره 100 الف جنيه إسترليني على الرغم من أن الحارس الإنجليزي يتقاضى 175 الف جنيه إسترليني في الفترة الحالية .

تعرض هارت لإنتقادات قوية بعد أن سكنت شباكه هدفين من المنتخب الاسكتلندي في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 .