“يويفا” يعلن عن جوائز جديدة لأفضل اللاعبين في أوروبا

أصدر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم اليوم، بيانًا صحفيًا أكد خلاله على وجود جوائز جديدة لأفضل اللاعبين داخل القارة العجوز.

وجاء في البيان عن استحداث جوائز جديدة، بجانب جائزة أفضل لاعب ولاعبة في قارة أوروبا، والتي يتم الاعلان عنها كل عام.

والجوائز الجديدة التي تم الإعلان عنها هي:

– جائزة أفضل حارس مرمى في موسم 2016/2017 لدوري أبطال أوروبا.

– جائزة أفضل مدافع في موسم 2016/2017 في دوري أبطال أوروبا.

– جائزة أفضل لاعب وسط ملعب في موسم 2016/2017 في دوري أبطال أوروبا.

– جائزة أفضل مهاجم في موسم 2016/2017 في دوري أبطال أوروبا.

– جائزة أفضل لاعب في الدوري الأوروبي لموسم 2016/2017.

وأكد البيان أن الإعلان عن نتائج أفضل اللاعبين في أوروبا وفي دوري أبطال أوروبا، سيكون قبل قرعة البطولة للموسم الجديد في 24 أوت القادم، والإعلان عن أفضل لاعب في الدوري الأوروبي سيكون قبل قرعة البطولة في 5 أوت.

وسيتم التصويت من خلال الـ 55 صحفي المسجلين في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مدربي الفرق، ولكن لن يتم السماح لمدرب التصويت للاعب في فريقه.

وأخيرًا أكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سيقدم جائزة رئيس الاتحاد للأسطورة الإيطالية فرانشيسكو توتي، تكريمًا لمشواره التاريخي مع روما والمنتخب الإيطالي.