إقالة إريكسون من تدريب شينزين الصيني

أقال نادي شينزين الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية لكرة القدم في الصين مدربه السويدي سيفن جوران إريكسون بسبب النتائج المتواضعة للفريق.

وكان المدرب السويدي تعاقد مع شينزين في ديسمبر الماضي بعد أن ترك شنجهاي SIPG الذي يلعب في الدوري الصيني السوبر، ليحل محله البرتغالي أندريه فيلاش بواش.

وبعد أن حقق ست انتصارات متتالية، فشل في الفوز 8 لقاءات متتالية بجميع المسابقات منذ أبريل الماضي، ليتبعد عن المنافسة على الصعود للدوري السوبر الصيني، وتوديع بطولة كأس الصين من الدور الثاني.

وسيتولى الصيني فانج باوشان، تدريب الفريق في الولاية الثالثة له مع الفريق.

الجدير بالذكر أن تجربة شينزين هي الثالثة للسويدي البالغ 69 عامًا في الصين بعد أن درب كلاً من شنجهاي SIPG وجوانزو أر أف، علماً بأنه درب كلاً من منتخبات إنجلترا والمكسيك وكوت ديفوار، وفرق لاتسيو وبنفيكا وروما وسامبدوريا ومانشستر سيتي والنصر الإماراتي.

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