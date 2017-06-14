إنتر ميلان يأمل في الفوز بخدمات غوستافو

تأخر إجراء الاجتماع التقني للقاء حتى مساء أمس وهو الذي كان مبرمجا أن يعقد صباحا وذلك بسبب تأخر محافظ اللقاء الإيفواري الذي ضيع رحلته من التي كانت مقررة أول أمس ...