إنتر ميلان يأمل في الفوز بخدمات غوستافو
أشارت تقارير صحفية إيطالية ان نادي إنتر ميلان يصارع نادي شالك الالماني للظفر بخدمات نجم فولفسبورغ لويس غوستافو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكر موقع كالتشيو ميركاتو الايطالي ان إنتر ميلان يريد تعزيز خط وسط الفريق بالموسم المقبل بضم البرازيلي جوستافو لاعب فولفسبورغ هذا الصيف.
وأوضح الموقع ان شالك توصل لاتفاق مبدئي مع فولفسبورغ لضم غوستافو للفريق مقابل 8 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات ، ولكن لا يزال الانتر يحاول إقناع اللاعب بالانتقال اليه ورفض عرض شالك.
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