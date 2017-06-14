إيفرتون يريد التعاقد مع نيانغ

طلب نادي إيفرتون الإنجليزي، من نادي ميلان التعاقد مع مباي نيانغ، حيث التقى سيلتقي والش، مدير فريق كرة القدم بالنادي، مع عدد من مسؤولي ميلان بمقر النادي بإيطاليا.

ولعب نيانج، لستة أشهر كإعارة، إلى نادي واتفورد الإنجليزي، وسجل هدفين في الدوري الإنجليزي وصنع هدفين لزملائه.

وعلم “جول” أن إدارة ميلان لن تتخلى عن نيانج ذو الـ 22 عامًا بأقل من 15 مليون يورو، فيما يسعى نادي إيفرتون أيضًا للتعاقد على عدد من اللاعبين من يوفنتوس.

وأشارت تقارير صحفية أن فينشينسو مونتيلا، المدير الفني لميلان، لا يضع ناينغ في حسابته الموسم القادم، خاصة بعد التعاقد مع أندريه سيلفا، والرغبة في التعاقد مع أندريا بيلوتي.

واحتل إيفرتون المركز السابع في الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة.

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