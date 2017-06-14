إيفرتون يسعى للحصول على خدمات ثنائي يوفنتوس

يسعى نادي إيفرتون الإنجليزي للفوز بخدمات ثنائي يوفنتوس الإيطالي من أجل تدعيم القطب الأزرق من الميرسيسايد قبل بداية الموسم الجديد.

ويحاول التوفيز الحصول على خدمات الحارس البرازيلي نيتو ولاعب الوسط الجابوني ماريو ليمينا، حيث يرغب الثنائي في الرحيل عن البيانكونيري من أجل الحصول على فرصة للعب بشكل أكبر.

البرازيلي نيتو ترغب عدة أندية في الحصول على خدماته أبرزها نابولي الإيطالي وفالنسيا الإسباني، ومن المتوقع أن يرحل بمقابل لا يقل عن 10 مليون يورو، بعد أن حل على أرض ملعب يوفنتوس سيتيديوم دون مقابل قادمًا من فيورنتينا منذ ثلاث مواسم.

ويقيم البيانكونيري قيمة بيع لاعب الوسط الغابوني ليمينا مقابل 20 مليون يورو، من أجل ضم لاعب بديل لقيادة خط وسط الفريق، الموسم المقبل.

ويحاول إيفرتون تدعيم صفوفه مبكرًا، قبل المشاركة في الأدوار التمهيدية من الدوري الأوروبي الشهر المقبل.

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