الميلان سيعقد إجتماعاً مع إيفرتون لحسم مصير دولوفيو

سيتقابل نادي الميلان الإيطالي مع مسؤولي إيفرتون الإنجليزي اليوم الأربعاء من اجل التفاوض حول الإسباني جيرارد دولوفيو والفرنسي مباي نيانج .

ويذكر أن دولوفيو لعب مع الميلان على سبيل الإعارة من فريق إيفرتون في الموسم المنصرم ويرغب الروسونيري في ضمه نهائياً من إيفرتون .

وكان نادي برشلونة الإسباني مالك دولوفيو الأصلي وضع بند في عقد اللاعب مع إيفرتون يسمح بشرائه مرة أخرى اذا أراد النادي الكتالوني .

وفي حال لم يفعل برشلونة هذا البند فإن ميلان سيتحرك لتوجيه طلب لإيفرتون لضم دولوفيو مرة أخرى .

ومن ناحية أخرى يرغب فريق إيفرتون في التعاقد مع الفرنسي نيانج بعد أن قدم أداء جيد مع فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم على سبيل الإعارة .

وكان واتفورد أبدى رغبته في شراء مباي نيانج نهائياً من الميلان لكن اللاعب الفرنسي لم يفضل البقاء مع نادي واتفورد .

ويريد إيفرتون التعاقد مع نيانج من الميلان في الميركاتو الصيفي الحالي .