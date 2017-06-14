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الميلان سيعقد إجتماعاً مع إيفرتون لحسم مصير دولوفيو

الميلان سيعقد إجتماعاً مع إيفرتون لحسم مصير دولوفيو

By admin
14 يونيو، 2017
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سيتقابل نادي الميلان الإيطالي مع مسؤولي إيفرتون الإنجليزي اليوم الأربعاء من اجل التفاوض حول الإسباني جيرارد دولوفيو والفرنسي مباي نيانج .
ويذكر أن دولوفيو لعب مع الميلان على سبيل الإعارة من فريق إيفرتون في الموسم المنصرم ويرغب الروسونيري في ضمه نهائياً من إيفرتون .
وكان نادي برشلونة الإسباني مالك دولوفيو الأصلي وضع بند في عقد اللاعب مع إيفرتون يسمح بشرائه مرة أخرى اذا أراد النادي الكتالوني .
وفي حال لم يفعل برشلونة هذا البند فإن ميلان سيتحرك لتوجيه طلب لإيفرتون لضم دولوفيو مرة أخرى .
ومن ناحية أخرى يرغب فريق إيفرتون في التعاقد مع الفرنسي نيانج بعد أن قدم أداء جيد مع فريق واتفورد في الدوري الإنجليزي بالموسم المنصرم على سبيل الإعارة .
وكان واتفورد أبدى رغبته في شراء مباي نيانج نهائياً من الميلان لكن اللاعب الفرنسي لم يفضل البقاء مع نادي واتفورد .
ويريد إيفرتون التعاقد مع نيانج من الميلان في الميركاتو الصيفي الحالي .
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