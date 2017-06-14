اليوفي يتواصل تليفونياً مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع كوستا
أبدى يوفنتوس الإيطالي إهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا جناح بايرن ميونيخ الألماني في الفترة الأخيرة .
وقالت شبكة بريمم سبورتس الإيطالية أن مسؤولو يوفنتوس تواصلوا تليفونياً مع إدارة بايرن ميونيخ لتقديم عرض البيانكونيري للتعاقد مع الجناح البرازيلي .
وقيل أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو بجانب الحوافز لإقناع بايرن ميونيخ ببيع دوجلاس كوستا .
يذكر أن دوجلاس كوستا انضم لبايرن ميونيخ في عام 2015 قادماً م نفريق شاختار دونيتسك الأوكراني .