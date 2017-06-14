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اليوفي يتواصل تليفونياً مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع كوستا

اليوفي يتواصل تليفونياً مع بايرن ميونيخ للتعاقد مع كوستا

By admin
14 يونيو، 2017
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أبدى يوفنتوس الإيطالي إهتمامه بالتعاقد مع البرازيلي دوجلاس كوستا جناح بايرن ميونيخ الألماني في الفترة الأخيرة .
وقالت شبكة بريمم سبورتس الإيطالية أن مسؤولو يوفنتوس تواصلوا تليفونياً مع إدارة بايرن ميونيخ لتقديم عرض البيانكونيري للتعاقد مع الجناح البرازيلي .
وقيل أن يوفنتوس تقدم بعرض قيمته 30 مليون يورو بجانب الحوافز لإقناع بايرن ميونيخ ببيع دوجلاس كوستا .
يذكر أن دوجلاس كوستا انضم لبايرن ميونيخ في عام 2015 قادماً م نفريق شاختار دونيتسك الأوكراني .
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