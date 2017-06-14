برشلونة يتوقع ضغط قوي لفيراتي لبدء المفاوضات مع سان جيرمان

يتوقع نادي برشلونة الإسباني أن يحدث ضغط قوي من قبل اللاعب الدولي الإيطالي ماركو فيراتي على ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي لبدء المفاوضات الرسمية.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية أن باريس سان جيرمان لا يريد التفريط في اللاعب مطلقاص لذلك لا يوجد حل سوى الضغط وابلاغ اللاعب لإدارة ناديه بأنه يرغب بالرحيل.

الرد الأول من النادي الفرنسي هو رفض رحيل فيراتي ولكن الكلمة الفاصلة هي اللاعب واجتماعه المتوقع مع وكيله ثم إدارة وصيف الدوري الفرنسي لمعرفة قرار متوسط الأتزوري الدولي.

برشلونة سينتظر موقف اللاعب الذي يتحدد عليه الكثير من القرارات المستقبلية والتي قد تدفع البلوغرانا إلى حسم الصفقة قبل بداية معسكر الإعداد.