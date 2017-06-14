بينيتيز سعيد بالعودة لأنفيلد

أكد الأسباني رفائيل بينيتيز المدير الفني لنيوكاسل يونايتد أن يتطلع للعودة لأنفيلد بعد ذكريات كثيرة رائعة قضاها هناك.

درب بينيتيز ليفربول في التفرة من 2004 إلى 2010، نجح خلالها في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال بينيتيز في تصريحات صحفية: “أنتظر بشدة مبارتي ليفربول، هذان اليومان سيكون لهما أهمية خاصة، لقد عشت مع ليفربول أيام رائعة وأتطلع لمشاهدة جمهور أنفيلد من جديد”.

وأَضاف المدرب الأسباني “سنبدأ الدوري بمباراة توتنهام، حققنا انتصاراً كبيراً في آخر مواجهة بيننا على هذا الملعب، ستكون دفعة معنوية جيدة لنا”.

اختتم بينيتيز حديثه قائلاً: “بعد مباراة توتنهام لدينا جدول متزن، سيكون من الرائع مواجهة برايتون وهادرسفيلد من جديد، أتمنى أن نقدم موسم جيد ونسعد جماهيرنا”.

يلتقي نيوكاسل مع ليفربول ذهاباً في سانت جيمس بارك يوم 30 سبتمبر، قبل أن تقام مباراة الإياب في الثالث من مارس على ملعب أنفيلد.

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