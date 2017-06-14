تخمة وسط الملعب.. مشكلة برشلونة الأولى في عهد فالفيردي

من بين القرارات الأولى التي يجب على مدرب برشلونة الجديد إرنستو فالفيردي اتخاذها هو كيف سيقوم بإدارة خط الوسط، حيث يوجد حاليا عدد كبير جدا من الخيارات.

ويملك برشلونة حاليا 11 لاعبا يمكن أن يلعب في خط الوسط إذا كنا سنشمل كارليس ألينا، الذي كان مع الفريق الأول غالبية النصف الثاني من الموسم المنصرم، بينما المرشحون العشرة الآخرون هم سيرجيو بوسكيتس، ماسكيرانو، إنيستا، راكيتيتش، دينيس سواريز، أندريه جوميز، رافينيا، توران، سيرجي روبرتو وسيرجي سامبر.

وإذا تمكن النادي الكاتالوني أيضا من التعاقد مع لاعب وسط إيطاليا ماركو فيراتي من باريس سان جيرمان – أو لاعب آخر مماثل، فإن البرسا سيكون لديه ما مجموعه 12 لاعبا قادرين على اللعب في الوسط.

ووفقا لتقارير كتالونية فإن كل شيء يشير إلى أن فالفيردي سوف يضطر للتخلص من اثنين على الأقل من لاعبي الوسط في الميركاتو هذا الصيف، ومن المتوقع أن يكون التركي أردا توران أحد هؤلاء اللاعبين، حيث لم يقدم الأداء المتوقع منذ انضمامه قادما من أتلتيكو، حيث كان أفضل في الهجوم.

الاسم الآخر الذي يمكن أن يغادر هو رافينيا، الذي في الوقت الحاضر يتعافى من اصابة، ويريد البرازيلي أن يشارك كأساسي بانتظام حتى يتواجد في تشكيلة البرازيل في كأس العالم الصيف المقبل، وهو الأمر الذي لا يتوفر له حاليا في برشلونة، بينما شوهد والده ووكيله مازينيو في فالنسيا الأسبوع الماضي لاجراء محادثات مع المدير الرياضي للخفافيش.

من ناحية أخرى فإن البقية من حيث المبدأ ستبقى، وبالنسبة لسيرجي روبرتو فإنه قد يعود إلى خط الوسط، بينما ماسكيرانو الذي بالكاد يستخدم هناك، سوف يبقى خيارا في الدفاع عند فالفيردي، فيما وصول فيراتي المحتمل يمكن أن يجبر لاعب أخر على الرحيل عن ملعب كامب نو.