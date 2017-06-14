تعنت ريال مدريد يؤجل انتقال موراتا ليونايتد..واللاعب مصمم على الرحيل

كشفت تقارير صحفية عن أن المهاجم ألفارو موراتا يأمل في حسم مغادرته نادي ريال مدريد الاسباني هذا الأسبوع، وذلك قبل حفل زفافه يوم الجمعة المقبل.

ومع كل يوم يمر يبدو من المرجح على نحو متزايد أن موراتا سوف يرتدي قميص فريق مانشستر يونايتد الانجليزي الموسم المقبل، حيث أنه بالنسبة للمدرب البرتغالي جوزي مورينيو هو البديل الأمثل لأنطوان جريزمان، والذي جدد عقده مؤخرا مع اتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة “تليغراف” ان موراتا توصل بالفعل الى اتفاق مع يونايتد، الا أن الناديين لم يتفقا حتى الأن، ويطلب ريال مدريد في موراتا (بين 80 و 90 مليون يورو)، لكن التقارير في إنجلترا تؤكد أن الناديين سيصلان إلى اتفاق ربما خلال الساعات القليلة المقبلة في حدود 75 مليون يورو.

ولايرغب ريال مدريد في بيع موراتا بمبلغ قليل حيث تدرك ادارة اللوس بلانكوس أنه قدم أداء جيدا الموسم المنصرم، وسجل 20 هدفا في 1،872 دقيقة، بمعدل هدف كل 93 دقيقة، وعلاوة على ذلك، كل من تشيلسي و باريس سان جيرمان مهتمون به، كما أن ريال مدريد يريد الحصول على أموال كثيرة لتمويل صفقة محتملة للحصول على مهاجم موناكو كيليان مبابي، الذي من المتوقع أن يكلف اللوس بلانكوس حوالي 130 مليون يورو.

ويرغب موراتا في الرحيل عن ريال مدريد من أجل الحصول على فرصة أفضل للمشاركة كأساسي بانتظام، خاصة وأنه يريد حجز مكان في تشكيلة منتخب اسبانيا بكأس العالم بروسيا صيف العام المقبل.

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