تقرير إحصائي: زيدان أفضل مدرب في العالم .. وانريكي الـ 11

جاء المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لنادي ريال مدريد الإسباني في المرتبة الأولى في تصنيف المدربين بالعالم وفي الدوري الإسباني بعد نهاية موسم 2016/2017.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن مدرب الريال قد حقق العديد من النجاحات في الفترة الماضية وتحصل على ثنائية الدوري ودوري الأبطال الأوروبي.

التقرير تم اصداره من موقع () الذي أعطى للفرنسي 82.1 نقطة ، الإيطالي ماسماليانو أليغري 81.7 نقطة ، مواطنه أنطونيو كونتي برصيد 80.3 نقطة ، كارلو أنشيلوتي 78.7 نقطة.

مدرب برشلونة الأسبق لويس انريكي جاء في المرتبة الـ 11 على مستوى العالم وفي المرتبة الرابعة في الدوري الإسباني خلف دييغو سيميوني بالمرتبة الثانية واوزبيو ساكريستان بالمرتبة الثالثة.

بينما أحتل ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة الجديد المرتبة السادسة لما حققه من نتائج على مدار الموسم مع ناديه السابق أثليتك بلباو.