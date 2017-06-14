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توتنهام يفتقد جهود سون في فترة الإعداد

توتنهام يفتقد جهود سون في فترة الإعداد

By admin
14 يونيو، 2017
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تعرض الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام لإصابة قوية مع منتخب بلاده أثناء مباراة قطر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

غادر سون الملعب بعد 34 دقيقة بسبب سقوط قوي على ذراعه بعد التحام مع محمد موسى في كرة رأسية، تم نقل اللاعب للمستشفى مباشرةً من أجل الفحصوات.

أكد بعدها المدير الفني للمنتخب الكوري أن إصابة اللاعب قوية قبل أن يحسم الاتحاد الأمر بإعلانه تعرض سون لكسر في الذراع.

لم يتحدد بعد فترة غياب سون بالتحديد، ولكن التقارير تشير لغيابه عن بداية فترة الإعداد لتوتنهام على أقل تقدير.

شارك سون في 47 مباراة مع توتنهام في الموسم المضي، سجل خلالها 21 هدف وصنع عشرة أهداف.

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