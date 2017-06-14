توليسو يخضع للكشف الطبي قبل التوقيع للبايرن

يخضع اللاعب الدولي الفرنسي كورنتين توليسو متوسط نادي اولمبيك ليون إلى الكشف الطبي اليوم الأربعاء داخل نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وقالت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن توليسو مواليد عام 1994 سيكون التعاقد الجديد للنادي البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أمر وصول اللاعب إلى ميونيخ للدخول إلى الكشف الطبي وهو الذي كان لديه متابعة قوية من جانب يوفنتوس الإيطالي.

فور تخطي توليسو للكشف الطبي سيقوم بتوقيع العقود الرسمية ومعرفة عدد السنوات التي سيتعاقد عليها مع بطل البوندزليغا.