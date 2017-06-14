الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الفرنسيملاعب العالم
توليسو يخضع للكشف الطبي قبل التوقيع للبايرن

توليسو يخضع للكشف الطبي قبل التوقيع للبايرن

By admin
14 يونيو، 2017
1364
0
Share:
يخضع اللاعب الدولي الفرنسي كورنتين توليسو متوسط نادي اولمبيك ليون إلى الكشف الطبي اليوم الأربعاء داخل نادي بايرن ميونيخ الألماني.
وقالت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن توليسو مواليد عام 1994 سيكون التعاقد الجديد للنادي البافاري في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أمر وصول اللاعب إلى ميونيخ للدخول إلى الكشف الطبي وهو الذي كان لديه متابعة قوية من جانب يوفنتوس الإيطالي.
فور تخطي توليسو للكشف الطبي سيقوم بتوقيع العقود الرسمية ومعرفة عدد السنوات التي سيتعاقد عليها مع بطل البوندزليغا.
الموضوع السابق

نجم لايبيزيغ على رادر إنتر ميلان

الموضوع التالي

إنتر ميلان يأمل في الفوز بخدمات غوستافو

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017