جدول البريميرليغ | مواجهات في المتناول للكبار في الجولة الأولى

أعلن الاتحاد الإنجليزي جدول مباريات الدوري لموسم 2018/2017، والتي من المقرر أن تبدأ في الثاني عشر من أوت المقبل وحتى الثالث عشر من ماي عام 2018.

سيبدأ تشيلسي حامل اللقب رحلة دفاعه عن لقبه من ملعب ستامفورد بريدج أمام بيرلني، سيخرج توتنهام لمواجهة نيوكاسل، كذلك أيضاً مانشستر سيتي سيخرج لمواجهة برايتون أند هوف ألبيون.

يخرج ليفربول لمواجهة واتفورد، آرسنال سيستضيف ليستر سيتي، بينما سيستقبل مانشستر يونايتد نظيره ويستهام على ملعب أولد ترافورد.

يبدأ الموسم الكروي في إنجلترا بمواجهة تشيلسي بطل الدوري مع آرسنال بطل الكأس في مباراة الدرع الخيرية في السادس من أوت على ملعب ويمبلي.

تبدأ المواجهات الكبرى في الدوري بمواجهة بين تشيلسي وتوتنهام أصحاب المركزين الأول والثاني في الموسم الماضي، على أرضية ملعب وايت هارت لين.

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