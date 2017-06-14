جيمي ريدناب : إنضمام فان ديك لليفربول سيكون مناسب

أوضح جيمي ريدناب نجم نادي ليفربول الإنجليزي الأسبق أن الريدز قادر على التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان ديك كدافع فريق ساوثهامبتون الإنجليزي .

وكان ليفربول أنهى إهتمامه بضم فان ديك في الفترة الأخيرة بعدم اتهم ساوثهامبتون الريدز بأنهم يحاولون التعاقد مع المدافع الهولندي بشكل غير قانوني .

وكان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد أبديا رغباتهما في التعاقد مع فان ديك في الفترة الأخيرة.

ونقلت صحيفة الإكسبريس الإنجليزية تصريحات ريدناب والذي قال : لا اعتقد أن إهتمام ليفربول بفان ديك قد انتهى واعتقد انهم اعتذروا لأنهم تواصلوا بشكل سري بعد أن أصبح الأمر علني .

وأضاف لاعب ليفربول الأسبق : اذا كان الريدز يملك المال لشراء فان ديك وهو كذلك يريد الذهاب لليفربول اذا الصفقة ستُحسم لليفربول بصورة سهلة .

وأكمل جيمي ريدناب حديثه قائلاً : إنتقال فان ديك لليفربول سيكون شئ رائع وجيد للغاية لأنه مدافع جيد وهذا ماسيحتاجه ليفربول بجانب قدرته على تسجيل الاهداف .

يذكر أن فان ديك انضم الى ساوثهامبتون في عام 2015 قادما من فريق سيلتيك الاسكتلندي .